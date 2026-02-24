В ходе расследования наложен арест на 6 земельных участков, 4 квартиры, 11 автомобилей, мобильное здание и промышленно-производственное сооружение.

В Кокшетау вынесен приговор по делу о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных в виде государственных субсидий предприятиям агропромышленного комплекса. Расследование провел департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области.

— В течение двух лет директор СПК «МолПродЖаркаин» Ефимкина А.С. и глава КХ «Рассвет» Маслов А.В. незаконно получали субсидии, предназначенные для удешевления производства молока и продуктов его глубокой переработки, — рассказали в АФМ.

Суд установил, что КХ «Рассвет» фактически не располагало необходимым поголовьем скота для производства заявленных объемов молока. Тем не менее в информационной системе электронных счетов-фактур оформлялись фиктивные документы о поставке более 3 млн кг сырого молока в адрес СПК «МолПродЖаркаин».

На основании этих документов оформляли отчетность о переработке молока в сливочное масло и твердый сыр. После одобрения заявок уполномоченным органом денежные средства перечислялись на расчетный счет предприятия.

Общий ущерб государству составил 152 млн тенге.

Кроме того, часть полученных субсидий была перечислена на депозитный счет родственницы директора СПК. Позднее на эти средства приобрели мобильное здание, которое использовалось для сдачи в аренду и получения дохода.

В ходе расследования наложен арест на 6 земельных участков, 4 квартиры, 11 автомобилей, мобильное здание и промышленно-производственное сооружение.

Приговором суда Маслову А.В. и Ефимкиной А.С. назначено 6 лет 4 месяца лишения свободы. Мобильное здание конфисковано в доход государства. Арест на остальное имущество сохранён до полного возмещения ущерба.

Приговор вступил в законную силу.