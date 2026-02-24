В области запущен бот для поиска избирательного участка.

Как сообщили на странице акимата Уральска, теперь каждый избиратель может легко и быстро получить информацию о наличии себя в списке избирателей, месте расположения своего избирательного участка и другие необходимые сведения.

Для этого в будние дни (понедельник–пятница) с 09:00 до 18:30 можно обратиться по телефонам:

+7 (7112) 50 02 55;

+7 (7112) 50 30 53

Также круглосуточно работает единый контакт-центр 109. Связаться через WhatsApp можно по номерам:

+7 700 010 91 09;

+7 705 813 61 98

Для самостоятельного поиска своего избирательного участка запущен Telegram-бот @BQO_Referendum_2026_bot.