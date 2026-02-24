В связи с началом священного месяца Рамазан вагоны-рестораны в поездах АО «Пассажирские перевозки» будут работать по специальному графику. Об этом сообщили в компании.
Как уточнили в пресс-службе, особый режим введут примерно в 40 вагонах-ресторанах.
Согласно новому расписанию, вагоны-рестораны будут работать ежедневно с 08:00 до 24:00. Для удобства пассажиров, соблюдающих пост, предусмотрено дополнительное время работы во время сәресі (сухура) — с 04:00 до 05:00.
В этот период пассажиры смогут поужинать или позавтракать перед началом дня поста. Кроме того, в меню появятся специальные сеты.
Во время ауызашара (ифтара) пассажирам будут бесплатно предоставлять воду и финики. Также в период ифтара в поездах временно приостановят продажу алкогольной продукции.
В компании поздравили казахстанцев с началом священного месяца.
— АО „Пассажирские перевозки“ искренне поздравляет всех мусульман с началом священного месяца Рамазан и выражает наилучшие пожелания духовного роста и самосовершенствования, — говорится в сообщении.