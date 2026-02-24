Новый кардиоцентр построят на деньги из республиканского бюджета.

Около 4 500 пациентов ежегодно получают лечение в Областном кардиологическом центре — медицинском учреждении, которое по праву можно назвать сердцем кардиологической службы региона. Здесь ежедневно спасают жизни, проводят сложнейшие операции и помогают пациентам вернуться к полноценной жизни.

В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что сегодня центр рассчитан на 156 коек: 120 кардиологических, 25 кардиохирургических и 11 коек реабилитации. Дополнительно функционируют 6 реанимационных коек. Проектная мощность учреждения составляет 53 040 койко-дней в год. Однако фактическая нагрузка уже достигла 55 577 койко-дней — это на 2 537 койко-дней больше нормы, что означает превышение примерно на 4,8%.

Средняя занятость одной койки — 356 дней в году. По сути, отделения работают без пауз. Такая статистика — не просто цифры, а показатель колоссальной нагрузки на персонал и инфраструктуру.

Перегруженность центра отражается и на условиях пребывания пациентов. В периоды пиковых нагрузок при отсутствии свободных мест больных временно размещают в коридорах. Это, безусловно, снижает уровень комфорта и увеличивает нагрузку на медицинских работников.

В облздраве отметили, что при этом экстренная помощь оказывается своевременно и в приоритетном порядке — перегруженность не влияет на сроки оказания неотложной кардиологической помощи. Случаев отказа в госпитализации по причине отсутствия коек не зарегистрировано. Однако плановые госпитализации нередко откладываются: средний срок ожидания составляет 10–12 дней, формируются листы ожидания.

Несмотря на дефицит мест, пациентов не перенаправляют в другие регионы — вся нагрузка ложится на областной центр.

Новый этап развития

В ведомстве сообщили, что вопрос расширения кардиологической помощи в регионе решается системно. В соответствии с приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-133/2020 проект строительства кардиологического центра включён в состав более масштабного проекта — «Строительство областной многопрофильной больницы на 550 коек».

Ранее планировалось возведение нового корпуса рядом с действующим зданием. Однако участок находится в водоохранной зоне реки Деркул, и разрешение на строительство получено не было. В связи с этим принято решение реализовать кардиологический центр в составе нового многопрофильного больничного комплекса.

В настоящее время Управлением строительства Западно-Казахстанской области ведётся разработка проектно-сметной документации. Сроки начала строительства и общая стоимость проекта будут определены после её завершения. Финансирование планируется из республиканского бюджета.

Что изменится для жителей области?

В управлении считают, что строительство нового кардиологического центра позволит значительно повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Планируется увеличение объёмов оказания ВТМП, сокращение сроков ожидания плановой госпитализации и снижение нагрузки на экстренные службы и скорую помощь.

Оснащение центра будет соответствовать современным стандартам и требованиям к оказанию высокотехнологичной помощи.

Кадры решают всё

По данным управления, сегодня в области сохраняется дефицит кардиологов — не хватает четырёх специалистов. При этом за последние три года в регион прибыло 11 врачей-кардиологов. Проводится комплексная работа по укреплению кадрового потенциала: рассматриваются различные источники привлечения специалистов, прорабатываются меры социальной поддержки.

Ответственность — общая

Важно понимать, что смертность от болезней системы кровообращения зависит не только от уровня медицинской помощи. Существенную роль играет солидарная ответственность граждан за собственное здоровье: ведение здорового образа жизни, регулярные профилактические осмотры, раннее выявление заболеваний и динамическое наблюдение.

Новый кардиологический центр станет важным шагом вперёд для всей системы здравоохранения региона — он позволит оказывать помощь быстрее, качественнее и в более комфортных условиях. А значит, ещё больше пациентов смогут вовремя получить шанс на здоровое будущее.