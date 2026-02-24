Они оказывали платные интимные услуги.

В Атырау задержали двоих жителей 23 и 28 лет. Их подозревают в умышленном заражении ВИЧ.

По данным департамента полиции Атырауской области, они состояли на медицинском учёте с декабря 2025 года и знали о своём диагнозе, однако продолжали оказывать платные интимные услуги под видом транс-персон.

Операцию провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Атырауской области. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

— Возбуждено уголовное дело по факту заражения другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии заболевания. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы, — отметили в ведомстве.

Сейчас следствие устанавливает возможных потерпевших и все обстоятельства дела.