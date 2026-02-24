Объявление о намерении продать собственный орган он разместил в социальных сетях.

В Акмолинской области расследуют попытку незаконной продажи человеческого органа. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

По данным правоохранителей, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью пресекли факт продажи почки за 25 тысяч долларов США.

Как следует из материалов уголовного дела, житель Алматинской области разместил в социальных сетях объявление о намерении продать собственный орган. На публикацию обратили внимание оперативники.

Полицейские провели комплекс специальных мероприятий. В результате мужчину задержали в Кокшетау с поличным — при получении части оговорённой суммы.

В ходе разбирательства выяснилось, что подобные объявления он размещал и ранее. При задержании у него изъяли деньги, мобильный телефон, а также медицинские справки и результаты анализов.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.