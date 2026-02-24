Средства выделены АО «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря».

Правительство выделило 1,1 млрд тенге из резерва на развитие мониторинга состояния Каспийского моря. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщили в пресс-службе правительства.

Средства направят АО «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря». Финансирование позволит усилить научный потенциал учреждения: планируется закупка современного оборудования для морского мониторинга, а также оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий.

В правительстве подчеркнули, что новые меры расширят возможности исследований непосредственно в акватории моря.

– Это позволит НИИ перейти к комплексному мониторингу непосредственно на акватории моря, включая системные наблюдения за гидрометеорологическими и биологическими параметрами среды, расширить научно-обоснованную базу о процессах в казахстанской части моря, – говорится в сообщении.

Отмечается, что институт активно интегрируется в международное научное сообщество и уже вступил в Ассоциацию университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран.

Министерству финансов поручено обеспечить строгий контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств.