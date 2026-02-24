15-летняя школьница родила ребёнка от 71-летнего мужчины в январе прошлого года.

В Туркестанской области вынесли суровый приговор 71-летнему мужчине, который обвинялся в насильственных действиях в отношении 15-летней школьницы. Суд признал пенсионера виновным и приговорил его к 15 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Об этом сообщил телеканал Otyrar.kz.

По данным следствия, девочка забеременела в подростковом возрасте. О своей беременности она рассказала родственникам лишь на седьмом месяце, а заявление в правоохранительные органы было подано только после рождения ребёнка в январе прошлого года.

Суд признал подсудимого виновным по двум статьям — изнасилование несовершеннолетней и незаконное проникновение в жилое помещение, отметив, что мужчина свою вину до конца не признал. Его доводы суду не подтвердились — следствие опиралось на показания потерпевшей и результаты судебных экспертиз.

О резонансном случае стало известно в октябре 2025 года. Тогда сообщалось, что в одном из сёл Келесского района 15-летняя школьница родила от 71-летнего пенсионера.