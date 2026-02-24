Эту должность занял Малик Абдыкадыров.

В Мангистауской области назначен новый заместитель акима. По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением главы региона эту должность занял Малик Абдыкадыров. О кадровом решении сообщили в пресс-службе акима региона.

Он окончил университет «Кайнар» по специальности «Юриспруденция» и Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по направлению «Нефтегазовое дело». Также получил степень магистра права в Университете Абердина (Великобритания).

Ранее работал в органах прокуратуры, занимал руководящие должности в подразделениях Генеральной прокуратуры РК, участвовал в международном проекте «Западная Курна–2» в Ираке. В разные годы был заместителем акима Актау, руководителем областного управления природных ресурсов, заместителем гендиректора АО «Озенмунайгаз», а до назначения — руководителем аппарата акима Мангистауской области.