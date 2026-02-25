После окончания вуза выпускник должен был отработать не менее трёх лет по направлению местного акимата.

В Жамбылской области суд обязал выпускника вернуть в бюджет 1,7 млн тенге за отказ от обязательной отработки после обучения на гранте. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иск подало управление образования Астаны. Ведомство потребовало вернуть средства, выделенные из местного бюджета на обучение студента.

Как установил суд, между управлением образования, университетом и студентом был заключён трёхсторонний договор. Согласно его условиям, выпускник должен был после окончания вуза отработать не менее трёх лет по направлению местного исполнительного органа либо компенсировать затраты на обучение.

– Выпускник окончил вуз по специальности «география» и получил диплом. Однако по направлению работать он не пошёл и обязательную отработку не прошёл. На обучение ответчика выделили 4,6 млн тенге, из которых 1,7 млн тенге составила стоимость обучения, а 2,8 млн тенге – сумма выплаченной стипендии, – говорится в сообщении.

При этом истец потребовал вернуть только стоимость обучения — без учёта стипендии. В суде выпускник признал долг и попросил разрешить выплачивать сумму поэтапно.

В итоге суд постановил взыскать с него 1,7 млн тенге. Решение пока не вступило в законную силу.