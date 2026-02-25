Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании бывшего председателя правления АО «Фонд проблемных кредитов» при Министерстве финансов. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, экс-руководитель незаконно позволил частному собственнику оставить у себя средства от продажи залогового имущества, которые должны были быть перечислены в фонд. Ущерб государству оценивается в 11,4 млрд тенге.

– Кроме того, подозреваемый продал государственное имущество по заниженной стоимости, в результате чего бюджет недополучил более 1,3 млрд тенге. Также задержаны собственник компаний-должников и его соучастники, которые путём подделки документов реализовали залоговые земельные участки, причинив ущерб фонду в размере 800 млн тенге, – говорится в сообщении.

С санкции суда всех подозреваемых заключили под стражу. Им вменяют мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. На имущество фигурантов наложен арест.

Проводится досудебное расследование.