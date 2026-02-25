Южная столица не первый год живет в режиме «вечной гастропремьеры»: новые кафе и рестораны появляются почти непрерывно, а городу всё чаще не хватает площадей, людей и терпения к издержкам роста. По данным Бюро нацстатистики, только в 2024 году в Казахстане было 16 674 объекта общепита (+5,4% г/г), а Алматы – лидер по количеству точек (2 427). Разбираемся, что мешает, а что помогает развитию сегмента, передает Toppress.kz.

Город-ресторан

Город Алматы превратился в один из самых динамичных гастрономических рынков Центральной Азии. Общепит перестал быть исключительно сервисной отраслью. Речь идет и о росте количества заведений, и о смене роли кафе и ресторанов в структуре потребления: еда вне дома давно стала повседневной привычкой для широкой аудитории, что отражается и в официальных данных. По сведениям Бюро национальной статистики, в 2024 году в Казахстане насчитывалось 16 674 объекта общественного питания, что на 5,4% больше, чем годом ранее, при этом Алматы остается крупнейшим рынком страны по количеству точек – 2 427 заведений. Рост в значительной степени обеспечивается сегментом кафе и демократичных форматов, которые прибавляют быстрее, чем классические рестораны.

Основным драйвером развития алматинского общепита стало изменение потребительских привычек. Город сформировал устойчивый спрос на завтраки вне дома, спешелти-кофе, компактные бистро, винные бары и небольшие концептуальные кухни. Для значительной части населения поход в кафе стал частью ежедневного ритма, сопоставимой с поездкой на работу или тренировкой. Это создало почву для появления большого количества нишевых проектов. Параллельно усилилась связь между развитием общепита и девелопментом: новые заведения чаще открываются в составе многофункциональных комплексов, вдоль пешеходных улиц, рядом с парками и общественными пространствами. Так кафе и рестораны превращаются в элементы городской среды, формирующие точки притяжения.

Показательным примером этой логики стал проект возрождения кафе «Акку» в сквере рядом со Старой площадью.

– Кафе «Акку» – знаковое место для нескольких поколений алматинцев. В 80-е оно было одним из самых любимых пространств южной столицы, и мы поставили перед собой цель вернуть этот важный элемент городской памяти в современный контекст, – Медет Касимов, заместитель генерального директора ТОО «Mercury Properties»(это холдинг, входящий в бизнес-экосистему известного инвестора и мецената Тимура Кулибаева),, – Проект восстановления реализован в историческом центре Алматы, в квадрате улиц Богенбай батыра, Байсеитовой, Толе Би и Панфилова. Мы сохранили ключевые элементы архитектурного облика и конструктивные решения, чтобы дух оригинального «Акку» оставался узнаваемым и аутентичным.

В 2024 году было объявлено о восстановлении объекта в новом формате при участии компании Mercury Properties. В 2025 году кафе открылось.

– Сегодня обновленное кафе снова стало точкой притяжения – интерес к нему растёт, и горожане буквально выстраиваются в очередь, чтобы увидеть возвращенную легенду, – говорит Медет Касимов. – Для нас это главный показатель того, что проект попал в сердце города. «Акку» – пример того, как можно бережно и осмысленно возвращать исторические пространства, создавая новые точки притяжения для жителей и гостей Алматы. Для нашей Группы это не просто проект, а вклад в сохранение городской идентичности.

Этот кейс показывает, что крупный девелопер работает не только с высокомаржинальной коммерческой недвижимостью в классическом понимании, но и с культурно нагруженными городскими пространствами, где общепит становится инструментом ревитализации территории. Это усиливает ценность локации, формирует дополнительный пешеходный трафик и одновременно повышает требования к качеству концепции и архитектурного решения. Одновременно с крупными и символическими кейсами рынок продолжает активно пополняться новыми коммерческими проектами. Профильные отраслевые ресурсы в конце 2025 – начале 2026 года освещали целую волну открытий.

При этом развитие происходит в условиях серьезных ограничений. Одной из главных проблем остается давление на маржинальность. Рост цен на продукты, логистику, коммунальные услуги и фонд оплаты труда напрямую отражается на себестоимости. По данным финансовых обзоров, в 2024 году фиксировался заметный рост цен в сегменте фастфуда и ресторанов, что вынуждает заведения либо повышать средний чек, либо жертвовать прибылью. Вторым системным барьером остается аренда. Алматы – город, где успех заведения во многом определяется адресом, и конкуренция за «правильные» улицы и помещения приводит к высоким ставкам, которые становятся неподъемными для части начинающих проектов. Третья проблема – кадровая. Рынок растет быстрее, чем формируется устойчивый пул поваров, управляющих, бариста и линейного персонала, что приводит к текучке и нестабильности качества сервиса.

В результате отчетливо проявляется сдвиг от романтики открытия к прагматике управления. Запустить красивое заведение по-прежнему относительно просто, но удержать его в течение нескольких лет становится всё сложнее и сложнее. Побеждают проекты с сильной операционной моделью, понятной экономикой, выстроенными процессами и чёткой концепцией. Девелоперы и крупные собственники недвижимости, такие как Mercury Properties, в этой ситуации получают дополнительное влияние на рынок: они предоставляют площади и формируют окружение, в котором общепит становится частью более широкой экосистемы.

В среднесрочной перспективе Алматы, вероятно, продолжит наращивать плотность заведений, но рост будет избирательным. Быстрее остальных сегментов будут развиваться кофейни, бистро и «дневные» форматы с высокой оборачиваемостью, тогда как классические рестораны станут открываться реже и с более осторожной финансовой моделью. Цены, с высокой вероятностью, продолжат расти вслед за себестоимостью, а требования аудитории к качеству и сервису будут усиливаться.

Источник: Toppress.kz.