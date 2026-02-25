Ранее ей назначили полтора года лишения свободы.

Жительница Актобе Ксения Седова повторно была освобождена от наказания по громкому делу об убийстве своего мужа. Апелляция рассмотрела доводы родных мужчины, сообщает телеканал Almaty.

По данным телеканала, на скамье подсудимых повторно оказалась 37-летняя жительница Актобе Ксения Седова. Ранее Фемида назначила ей полтора года лишения свободы за убийство мужа. Тогда женщина также попала под амнистию.

Родственники погибшего не согласились с этим решением и добились нового судебного разбирательства, настаивая на умышленном убийстве и реальном сроке. В последнем слове подсудимая заявила, что не планировала преступление и действовала, защищая себя и ребенка. По её словам, супруг злоупотреблял алкоголем и регулярно поднимал на неё руку.

— Я просто хотела защитить себя и своего ребенка. У меня всё, ваша честь. Надеюсь на справедливое решение, на справедливое вынесение приговора, — заявила подсудимая.

Трагедия произошла весной прошлого года. Между супругами вспыхнула ссора: женщина требовала, чтобы муж прекратил употреблять алкоголь. В ходе конфликта она нанесла мужчине несколько ножевых ранений. От полученных травм он скончался. Три судебные экспертизы подтвердили: в момент совершения преступления женщина находилась в состоянии аффекта.