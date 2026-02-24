Кому звезды сулят карьерный взлет, а кому — судьбоносную встречу.

Наступает весна, а вместе с ней приходят и глобальные перемены. Астрологи Mixnews выделили три знака зодиака, для которых март 2026 года станет точкой невозврата.

По прогнозам экспертов, небесные светила выстроятся так, что три представителя зодиакального круга получат шанс изменить свою жизнь на 180 градусов.

Лев: Признание и триумф

Для Львов март станет временем выхода на «большую сцену». Если вы долго работали над проектом или ждали повышения, этот месяц расставит всё по местам.

Что ждет: Огромный успех в карьере или публичной деятельности. Ваше обаяние будет на пике, что поможет привлечь влиятельных союзников.

Совет: Не скромничайте! В марте 2026 года ваш успех напрямую зависит от вашей уверенности в себе.

Дева: Финансовая стабильность и порядок

Для Дев март станет месяцем, когда хаос наконец сменится четким планом. Звезды сулят вам удачные сделки и долгожданное спокойствие в делах.

Что ждет: Возможно появление новых источников дохода или выгодное предложение по недвижимости. В личной жизни наступит период ясности и взаимопонимания.

Совет: Используйте этот месяц для долгосрочного планирования. Вложения, сделанные в марте, принесут плоды на годы вперед.

Козерог: Прорыв в личной жизни и самопознании

Для Козерогов март 2026 года подготовил сюрпризы в эмоциональной сфере. Это время, когда даже самые закоренелые прагматики могут поддаться чувствам.

Что ждет: Судьбоносная встреча или переход текущих отношений на кардинально новый уровень. Возможно, вы решитесь на переезд или смену образа жизни, о чем мечтали годами.

Совет: Прислушайтесь к голосу сердца. Март — идеальное время, чтобы отпустить старые обиды и открыть дверь в новое будущее.

А на что рассчитывать остальным?

Астрологи отмечают, что хотя Львы, Девы и Козероги станут главными фаворитами марта, общая энергия месяца благоприятна для всех, кто готов трудиться ради своей мечты. Март 2026 года под управлением Огненной Лошади потребует скорости и смелости.