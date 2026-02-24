Действия Дурова расследуются в рамках статьи, предусматривающей ответственность за содействие террористической деятельности.

В России возбуждено уголовное дело в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом со ссылкой на источники сообщили российские СМИ, в том числе РБК.

По данным изданий, действия Дурова расследуются в рамках части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — статьи, предусматривающей ответственность за содействие террористической деятельности.

В Кремле прокомментировали ситуацию.

— Мы, конечно же, знакомы с этими публикациями. Они были подготовлены по материалам ФСБ, которая выполняет свои функции. Фиксируется большое количество нарушений и нежелания администрации Telegram сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для нашей страны. И на основе этого соответствующие наши органы принимают те меры, которые считают целесообразными, — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Официальных комментариев от самого Дурова или представителей Telegram пока не поступало.

Telegram остается одной из самых популярных платформ в странах СНГ, в том числе в Казахстане. Ситуация вокруг основателя мессенджера продолжает развиваться.