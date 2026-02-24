Сейчас мужчина оформляет необходимые документы.

24 февраля в Уральском центре оказания специальных социальных услуг состоялась трогательная встреча. Сюда из Актюбинской области приехал Жетписбай с супругой, братом и сестрой, чтобы забрать младшего брата Аманбека. 54 года назад их разлучила судьба: после смерти матери детей отправили в детский дом, а младшего, из-за проблем со здоровьем, определили в другое учреждение в Уральске.

– Аманбек попал в Кушумский детский дом, оттуда к нам. Здесь он живет уже 47 лет. Всё это время родные искали его. Не могли найти, так как им изменили фамилии. Теперь Жетписбай намерен забрать младшего брата. Оформляет необходимые документы. Сам Аманбек недееспособный, его опекуном является руководитель нашего учреждения. Поэтому Жетписбаю необходимо для начала оформить опекунство, потом дело рассмотрит комиссия. Аманбек помнил о брате, рассказывал всем о нём. Мы очень рады, что судьба нашего подопечного сложилась и он встретил своих родных, – рассказала заместитель руководителя центра оказания специальных социальных услуг Асемгуль Кашкинбаева.

Сам Жетписбай говорит, что все эти годы жил с надеждой найти брата. Он даже обращался в программу «Жди меня», но столкнулся с мошенниками, которые представились сыном Аманбека. В поисках родного человека объездил практически весь Западный Казахстан.

– После смерти мамы меня с двумя младшими братьями и сестрой отправили в детский дом. Отец тогда сильно болел и всё время находился в больницах. Это было в Актюбинской области. Потом Аманбека перевели в детский дом Уральска. Мне было девять лет и я всё отчетливо помню, Аманбеку - три. Спустя три года я сбежал из детдома, так как условия были невыносимыми. Жил у тёти, через какое-то время забрал младшего брата и сестренку из детского дома. Потом вырос, уехал в армию, после чего женился. Сейчас у меня трое детей. Всю жизнь работал водителем и представлял себе, как в проезжающей мимо машине встречу взгляд младшего брата. Это была моя мечта. И вот наконец-то нашел, – со слезами на глазах рассказал Жетписбай Касмуханов.

Первая супруга Жетписбая скончалась 10 лет назад после трагической смерти их дочери. Позже мужчина женился во второй раз. Вторая жена Жетписбая Касмуханова работает медиком и по программе «Даму мед» вышла на след Аманбека. Оставалось лишь найти номер директора учреждения: созвонились — и уже на следующий день мужчина был в Уральске.

Жетписбай признаётся, что при первой встрече не мог сдержать слёз от счастья. Сейчас он оформляет документы, чтобы забрать младшего брата. Говорит, что остаток жизни проведёт рядом с ним.