В Уральске произошла история, которая растрогала даже тех, кто привык к чужим человеческим драмам. Два родных брата — Аманбек и Жетписбай — впервые увидели друг друга спустя 54 года разлуки.

Как выяснилось, после смерти матери четверых детей родственники передали в детский дом. Позже младшего — трёхлетнего Аманбека — перевели в другое учреждение из-за проблем со здоровьем. С тех пор братья потеряли связь.

Как рассказала заместитель руководителя центра оказания специальных социальных услуг Асемгуль Кашкинбаева, Аманбек проживает в учреждении по сей день. Здесь оказывают стационарную помощь пожилым людям, гражданам с инвалидностью I–II группы и лицам старше 18 лет с психоневрологическими особенностями, обеспечивая им постоянный уход и проживание.

Для его старшего брата Жетписбая все эти годы главным желанием было одно — найти потерянного родственника. Время шло, надежда постепенно угасала. Поиски осложнялись тем, что фамилия Аманбека была изменена, и следы терялись. Но брат не сдавался.

Несколько дней назад Жетписбай позвонил в центр из города Актобе и попросил помочь в поисках. Сотрудники пересмотрели списки проживающих, внимательно сверили документы и выяснили, что разыскиваемый человек действительно находится в Уральске. Спустя более чем полвека оборвавшаяся связь неожиданно восстановилась.

– И вот — долгожданная встреча. Сложно передать словами момент, когда братья впервые за 54 года посмотрели друг другу в глаза. Они долго молчали, будто восполняя тишиной всё то время, что было украдено у них судьбой. На глазах блестели слёзы — слёзы радости, боли, благодарности и бесконечной тоски по утраченным годам. Годы смогли разлучить их, но не смогли стереть братские чувства, – рассказала Асемгуль Кашкинбаева.

Эта встреча стала напоминанием о том, что надежда живёт дольше времени. Что даже через десятилетия можно найти родного человека. Что сердце не забывает тех, с кем связано детство и кровь.

Сегодня в стенах социального центра был день победы — победы любви, родства и человеческой веры. И история двух братьев согрела не только их самих, но и всех, кто стал свидетелем этого трогательного воссоединения.