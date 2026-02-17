Мошенники используют звонки и фейковые сервисы банков — Нацбанк объясняет, как защититься.

Национальный банк Казахстана сообщил о росте случаев мошенничества, связанных с телефонными звонками и попытками незаконно блокировать банковские карты граждан.

Как пояснили в Нацбанке, злоумышленники используют личные данные, собранные из открытых источников — социальных сетей, фишинговых сайтов, опросов в общественных местах и маркетплейсов. Они звонят в контакт‑центры банков от имени клиентов и сообщают о якобы утере или проблемах с картой, что приводит к её блокировке.

После этого мошенники сами обращаются к гражданам, представляясь сотрудниками службы безопасности банков или правоохранительных органов. Под предлогом «разблокировки карты» или перевода денег на «безопасный счёт» они пытаются получить SMS‑коды, пароли интернет‑банкинга и CVV/CVC‑коды.

Нацбанк призывает казахстанцев быть предельно внимательными. В сообщении регулятора подчёркивается, что работники банков никогда не запрашивают пароли, SMS‑коды или данные карты, а также не просят установить приложения для удалённого доступа к мобильному устройству.

Специалисты рекомендуют: