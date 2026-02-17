Новые зоны отдыха появятся в районе Мясокомбината.

Во время обсуждения Генерального плана города Уральск главный архитектор проекта ТОО «Проектная фирма «Градо» Михаил Щербинин рассказал, что в районе Мясокомбината намерены привести в порядок промышленные территории: сократить санитарные зоны, перенести предприятия 1, 2 и 3 категорий, а старую застройку — обновить. Планируется создать новые зелёные зоны.

В дачном обществе «Венера», которое расположено у берега Урала, собираются обустроить зону отдыха с новым парком. Кроме того, здесь планируют открыть новые базы отдыха. Это единственный участок вдоль Урала, где земля не относится к государственному фонду. Особые планы связаны с территорией на изгибе русла реки Урал. Это практически единственное прибрежное место, которое не относится к землям лесхоза, поэтому город может развивать его без ограничений со стороны республиканских структур.

Напомним, 15 февраля в Уральске состоялось обсуждение нового Генерального плана. Документ предусматривает масштабные изменения: строительство новых мостов, развитие районов, озеленение города и присоединение к Уральску двух посёлков и дачного общества.