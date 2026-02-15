В городе собираются развивать не только инфраструктуру и промышленность, но и туристические зоны отдыха.

Во время обсуждения Генерального плана города Уральск главный архитектор проекта ТОО «Проектная фирма «Градо» Михаил Щербинин рассказал о главных направлениях развития города.

Первое направление — развитие западных территорий, включая микрорайоны Акжайык-1, Акжайык-2 и Акжайык-3. Также планируется осваивать уже застроенные участки, бывшие сельскохозяйственные земли, которые продаются под жилое и промышленное строительство. В этом районе создадут новый общегородской центр для жителей Зачаганска и Деркула. Это поможет уменьшить транспортную нагрузку на центр города.

Второе направление — реконструкция. В центре города уже сносят старые малоэтажные дома и строят новые здания. Также планируется обновление существующих домов и инфраструктуры.

Третье направление — расширение города за счёт присоединения населённых пунктов. Ранее сообщалось, что сёла Мичурина и Асан войдут в состав города. Границы Уральска планируют расширить до реки Чаган.

Есть и условное четвёртое направление — развитие промышленности. Если вспомнить историю, в XIX веке Уральск был центром приграничной торговли. Архитектор отметил, что город должен снова стать таким центром. Уже развивается индустриальная зона «Евразия», а новые промышленные зоны планируются на севере, юге и западе города.

В целом в городе собираются развивать не только инфраструктуру и промышленность, но и туристические зоны отдыха. Генеральный план рассчитан до 2040 года. Ожидается, что население города достигнет 480 тысяч человек. Сейчас в Уральске проживает около 371 тысячи жителей.