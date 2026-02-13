Услугу по оформлению соцпомощи, ранее доступную только на портале eGov.kz, теперь можно получить через мобильное приложение.

В мобильном приложении eGov Mobile стала доступна услуга по назначению социальной помощи отдельным категориям граждан. Об этом сообщается на сайте АО «Национальные информационные технологии».

Теперь подать заявление можно онлайн — без посещения госорганов и бумажной волокиты. Сервис позволяет оформить выплату в несколько кликов через смартфон, что особенно удобно для граждан, относящихся к льготным категориям.

Как отмечают в компании, процесс подачи заявки максимально упрощён: часть сведений система подтягивает автоматически из государственных информационных баз. Это позволяет сократить время оформления и минимизировать возможные ошибки при заполнении данных.

— Сам процесс подачи заявления также максимально автоматизирован. Часть данных при подаче заявки загружается автоматически из государственных информационных систем, что упрощает оформление и снижает вероятность ошибок. Как показала практика, только за 2025 год через портал eGov.kz поступило более 7 000 заявлений, — отметил Председатель Правления АО «НИТ» Даулет Бекманов.

В АО «НИТ» подчеркнули, что цифровизация социальных услуг продолжается, а расширение функционала eGov Mobile направлено на повышение доступности государственных сервисов для населения.