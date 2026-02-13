Оно пройдет в это воскресенье.

В Уральске пройдут общественные обсуждения проекта генерального плана города. Горожан приглашают ознакомиться с документом и высказать свои предложения по развитию областного центра.

Генеральный план — это ключевой документ, который определяет, как будет расти и меняться город в ближайшие годы. В нём отражаются вопросы застройки, развития транспортной инфраструктуры, размещения социальных объектов, благоустройства и озеленения территорий.

Принять участие в обсуждении могут все желающие. Мероприятие пройдет 15 февраля в 10:00 по адресу: 5 мкрн 12/2, здание Дворца культуры «Атамекен».