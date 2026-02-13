Государство выполнит все обязательства без изменений.

Государство выплатит премии на депозиты в Отбасы банке, сообщает krisha.kz. Это подтвердил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков.

По его словам, государство выполнит все обязательства без изменений. Премию выплатят за счёт госсредств. Деньги должны поступить на счета вкладчиков Отбасы банка 1 марта.

Ранее для снижения нагрузки на бюджет выплату госпремии хотели передать самому банку. Однако позже от этой идеи отказались.

Что такое госпремия

Это деньги, которые государство платит ежегодно тем, кто копит деньги на депозитах в Отбасы банке.

Госпремия — 20% от накоплений, но считают её только с суммы до 200 МРП, даже если накопили больше.

За прошлый год вкладчики получат 157 280 тенге, если в течение года накопили 786 400 тенге (те самые 200 МРП).

Если накопили больше — превышение не премируется.

Если накопили меньше 200 МРП — 20% начислят только на накопленную сумму.

Если депозит не пополнялся в течение года — госпремии не будет.

Если у вкладчика несколько депозитов — госпремию начислят только на один.

Что даёт госпремия

Госпремия — это деньги сверху к накоплениям. Если депозит регулярно пополняется — растёт оценочный показатель (ОП). От него зависит ставка по займу.

Чем выше ОП, тем ближе к жилищному займу, где ставка 3.5–5%. Правда, для его получения срок депозита должен быть не меньше 3 лет.

Выгоднее открывать депозиты на всех членов семьи — на родителей и детей. Тогда госпремию получит каждый.