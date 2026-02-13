Также выяснилось, что мужчина не имел водительских прав и был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

По данным департамента полиции ЗКО, патрульные остановили Toyota Camry, за рулём был 27-летний житель города. При осмотре в машине нашли предмет, внешне схожий с травматическим пистолетом и четыре травматических патрона. По данному факту начато досудебное расследование.

Также выяснилось, что мужчина не имел водительских прав и был в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Авто забрали на спецстоянку, а водителя арестовали на 35 суток. Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам будет принято законное процессуальное ращение.