В министерстве заявили, что решение об отсрочке или освобождении от воинской службы принимается исключительно призывной комиссией.

Министерство обороны Казахстана выступило с предупреждением о мошеннических схемах, которые распространяются в виде рекламы в соцсетях и связаны с так называемым «освобождением от армии» и оформлением «белого билета».

В ведомстве уточнили, что решение об отсрочке или освобождении от воинской службы может быть принято только на основании действующего законодательства и по результатам призывной комиссии. Юридические консультации по вопросам призыва считаются законными, однако участие в сомнительных схемах грозит серьёзными последствиями.

— …подделка медицинских документов, оформление фиктивных диагнозов и иные незаконные способы уклонения от службы влекут уголовную ответственность как для посредников, так и для самих призывников, — подчёркивают в министерстве.

В сообщении Министерства обороны напоминают, что воинская служба — это конституционный долг гражданина, и она предоставляет молодым людям реальные возможности, включая образовательные льготы, гранты и приобретение профессиональных навыков.

Также официальные представители отметили, что призыв проводится согласно указам президента и действующим нормам, а явка по повестке обязательно обеспечивается гражданами.