Министерство обороны Казахстана выступило с предупреждением о мошеннических схемах, которые распространяются в виде рекламы в соцсетях и связаны с так называемым «освобождением от армии» и оформлением «белого билета».
В ведомстве уточнили, что решение об отсрочке или освобождении от воинской службы может быть принято только на основании действующего законодательства и по результатам призывной комиссии. Юридические консультации по вопросам призыва считаются законными, однако участие в сомнительных схемах грозит серьёзными последствиями.
— …подделка медицинских документов, оформление фиктивных диагнозов и иные незаконные способы уклонения от службы влекут уголовную ответственность как для посредников, так и для самих призывников, — подчёркивают в министерстве.
В сообщении Министерства обороны напоминают, что воинская служба — это конституционный долг гражданина, и она предоставляет молодым людям реальные возможности, включая образовательные льготы, гранты и приобретение профессиональных навыков.
Также официальные представители отметили, что призыв проводится согласно указам президента и действующим нормам, а явка по повестке обязательно обеспечивается гражданами.