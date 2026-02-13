Синоптики прогнозируют как минусовые температуры, так и небольшие осадки в отдельных районах.

Завтра, 14 февраля, в Уральске ожидается небольшое потепление с возможным кратковременным снегом и облачностью, передают синоптики World-Weather. Днём температура воздуха поднимется до примерно −3 °C, а ночью опустится до −8 °C, при умеренном южном ветре до 6 м/с. Облачно с прояснениями, возможны снегопады.

В Атырау завтра также будет немного теплее: ночью прогнозируются −4…−5 °C, днём потеплеет до +4 °C. Ветер умеренный, возможна переменная облачность без существенных осадков.

В Актау погода будет менее суровой: ожидается преимущественно облачно с прояснениями, днём столбик термометра покажет +8…+10 °C, ночью — около 0…+4 °C. Осадков не предвидится.

В Актобе завтра будет холодно и облачно. Днём температура воздуха составит около −7 °C, ночью — примерно −16 °C. Ветер слабый, условия типичны для зимы.