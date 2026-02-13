В 2025 году уровень браков в Казахстане оказался самым низким за всю историю Независимости.

По данным Data Hub, в 2025 году коэффициент брачности составил 5,62 — это на 0,51 пункта меньше, чем годом ранее. Обычно предварительные данные почти не отличаются от уточнённых.

С 1991 года показатель проходил три этапа: сначала снижался, затем рос, а потом снова начал падать. Перед каждым спадом он достигал пика — в 1991 году это было 10,1, а в 2013 году — 9,89. За последние 12 лет коэффициент снизился на 4,27 пункта и сейчас почти сравнялся с минимумом 1999 года (5,8).

Коэффициент брачности показывает, сколько браков заключается по отношению к численности населения. На него влияют оба показателя. С 2014 года количество браков уменьшается, а население при этом продолжает расти. В 2025 году зарегистрировали 114,5 тысячи браков — на 7% меньше, чем год назад. Это самый низкий показатель за последние 22 года.

При этом снижение коэффициента не обязательно означает, что казахстанцы стали реже жениться. Показатель не учитывает, сколько в стране людей брачного возраста. А уменьшение числа браков может быть связано именно с тем, что таких людей стало меньше.

Более 85% браков (включая повторные) заключают люди от 18 до 39 лет. В последние годы численность этой возрастной группы в целом сокращалась, хотя в 2023 и 2024 годах она немного выросла. Данных за 2025 год пока нет.

Даже этот рост не помог увеличить число браков. Возможно, одна из причин — люди стали жениться позже: с 2014 по 2024 год средний возраст вступления в брак вырос с 27,1 до 27,9 лет. Также на статистику могут влиять незарегистрированные союзы — религиозные или гражданские.