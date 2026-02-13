С питомцем всё хорошо, его вернули домой.

Ночью 12 февраля в микрорайоне Балауса житель Уральска заметил автомобиль, который подъехал к мусорным контейнерам. По его словам, неизвестные оставили на морозе декоративную крысу и уехали.

В инспекции лесного хозяйства и животного мира пояснили, что подобные действия могут подпадать под статью о жестоком обращении с животными. В департаменте полиции ЗКО начали проверку по данному факту. Тем временем волонтёры и зоозащитники отправились на поиски грызуна.

Уже 13 февраля в редакцию обратилась хозяйка крысы и рассказала, что питомец оказался возле мусорных баков по случайности.

— Луноликая там оказалась по ужасной случайности. Мы заметили это буквально через 5–10 минут, вернулись за ней и забрали домой. Сейчас она в тепле, с ней всё хорошо. Никто её не бросал и не причинял вреда, — сообщила владелица.

Напомним, в Казахстане жестокое обращение с животными наказывается по статье 316 Уголовного кодекса. Нарушителям может грозить штраф, общественные или исправительные работы, а также арест на срок до 50 суток.