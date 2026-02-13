Уведомления об увольнении получили уже 76 человек.

В Актау около 80 сотрудников завода по производству стеклопластиковых труб столкнулись с сокращениями, передаёт 31 канал. Работники опасаются потерять работу, особенно в начале года, когда найти новое место крайне сложно.

Уведомления об увольнении получили 76 человек, в том числе сотрудники с многолетним стажем. Некоторые из них являются единственными кормильцами в семьях.

– Уже восемь месяцев мы фактически не работаем, почти половину времени сидим без дела. Прокормить семью и детей очень тяжело, особенно в условиях роста цен. Теперь нам говорят о сокращении. Если работы нет, мы не знаем, куда идти, – говорит одна из работниц завода.

Сотрудники также отмечают, что на протяжении восьми месяцев им выплачивали лишь половину заработной платы. Потеря постоянного дохода усугубляет ситуацию, а трудовые споры участились после передачи компании в частное управление.

Заместитель акима области пообещал разобраться в ситуации. Однако руководство предприятия утверждает, что сокращения неизбежны.

– В Казахстане сейчас очень высокая конкуренция. Недавно в Алматы открылся аналогичный завод. Поскольку там используют новую технологию, то и себестоимость продукции у них ниже. У нас нет объёмов для двух цехов, поэтому мы вынуждены идти на сокращения, – пояснил директор ТОО «Завод стеклопластиковых труб» Данияр Шманов.

Компания, где трудятся 185 человек, находится на грани банкротства. Сотрудникам советуют начать поиск новой работы.