Ссылка на законы РФ обошлась магазину в компенсацию морального вреда.

Департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО участвовал в деле по иску местной жительницы к ТОО «Детский мир».

— Покупательница приобрела в магазине детские памперсы, но ошиблась с размером и попросила вернуть деньги. Продавец отказал. В колл-центре ей объяснили отказ, сославшись на законодательство РФ. Деньги удалось вернуть только после обращения в Комитет по защите прав потребителей, — сообщили в департаменте.

Сообщается, что после этого покупательница потребовала компенсацию морального вреда, указав, что применение норм законодательства РФ нарушает права потребителей Республики Казахстан. Магазин предложил бонусы на сумму более 6000 тенге, но она отказалась и подала иск.

21.10.2025 суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Покупательница подала апелляцию.

03.02.2026 судебная коллегия по гражданским делам областного суда изменила решение:

• решение суда №2 г. Уральска от 21 октября 2025 года изменено;

• иск удовлетворен частично;

• с ТОО «Детский мир – Казахстан» взыскано 50 000 тенге компенсации морального вреда и госпошлина.

— Суд указал, что сотрудник магазина предоставил информацию со ссылкой на нормативный акт Российской Федерации, тогда как порядок возврата товара в Казахстане регулируется Законом РК «О защите прав потребителей». Покупательнице также сообщили недостоверную информацию о невозможности возврата, хотя товар подлежал возврату в соответствии со статьей 30 Закона и приказом Министра здравоохранения РК, — пояснили в ведосмтве.

Потребители вправе получать полную и достоверную информацию о товаре и продавце, а также обменивать или возвращать товар надлежащего и ненадлежащего качества.