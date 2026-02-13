В ЗКО суд обязал предпринимателей вернуть деньги за курсы менеджеров маркетплейсов.

Департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО подал иск к двум индивидуальным предпринимателям в интересах 21 человека, прошедшего обучение в онлайн-школе по подготовке менеджеров маркетплейсов. Об этом сообщили в суде верховном суде.

По данным ведомства, при оказании платных образовательных услуг права потребителей были нарушены. Клиентам предоставили неполную и недостоверную информацию о курсах. В частности, им не гарантировали трудоустройство, оплачиваемые стажировки и выдачу сертификатов, о которых заявлялось ранее.

Кроме того, договоры и условия обучения слушателям предоставляли только после оплаты и лишь на одном языке, что затрудняло понимание содержания документов.

Специализированный межрайонный экономический суд ЗКО установил, что реклама курсов не соответствовала фактическому качеству услуг, а обучение не обеспечивало обещанных результатов. Также в договорах нашли пункты, ограничивающие ответственность исполнителей и ущемляющие права потребителей.

В итоге суд постановил расторгнуть 21 договор на оказание платных образовательных услуг. С каждого из предпринимателей в пользу пострадавших взыскано по 490 тысяч тенге за обучение, а также по 20 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда пока не вступило в законную силу.