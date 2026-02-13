Продукцию пытались ввезти без обязательного фитосанитарного сертификата.

В Мангистауской области пресекли попытку ввоза крупной партии фруктов из Европы. Речь идет о 19,2 тоннах груш, которые прибыли в порт Курык из Бельгии, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан.

Как сообщили в ведомстве, продукцию пытались ввезти без обязательного фитосанитарного сертификата. Нарушение выявили специалисты комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе.

– В ходе документальной проверки установили, что продукцию ввезли на территорию Казахстана без фитосанитарного сертификата, обязательного при перемещении подкарантинной продукции через государственную границу, – говорится в сообщении.

По итогам проверки в отношении импортёра составили административный протокол и наложили штраф. Кроме того, был оформлен акт о возврате всей партии груш обратно в Бельгию.