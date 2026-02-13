В Бурлинском районе предотвращают массовую гибель рыбы.

На страницах Instagram-паблика появилась информация о том, что из-за периода глухозимья в водоеме поселка Пугачево Бурлинского района резко снизилась концентрация кислорода, что может привести к массовой гибели рыбы.

По словам автора ролика, зимой подобная ситуация возникает во многих водоемах. Чтобы помочь экосистеме, по возможности необходимо бурить лунки во льду и оставлять в них снопы камыша, а в идеале — перекачивать воду с помощью помпы для насыщения ее кислородом.

– Обращаемся к ответственным органам, местным жителям и всем неравнодушным с просьбой оказать помощь в проведении необходимых работ. Сохранение рыбных запасов во многом зависит и от нас, – подписали пост.

В Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства сообщили, что 12 февраля специалисты управления рыбной инспекции по ЗКО совместно с сотрудниками акимата Бурлинского района и КГУ «Охрана лесов и животного мира Бурлинского района» выехали на место, указанное на видеозаписи, для проведения мониторинга.

Установлено, что в старом русле реки Шынгырлау из-за понижения температуры воздуха поверхность воды покрыта снегом и льдом. В результате недостатка растворённого в воде кислорода в углублениях русла скопились живые мальки рыбы.

– Специалисты инспекции проводят работы по предотвращению замора и гибели рыбы. Для обеспечения кислородного обмена используются три мотопомпы, ведутся работы по перекачке воды, а также прорубаются лунки и полыньи, – отметили в ведомстве.

В инспекции пообещали, что в дальнейшем старое русло реки Шынгырлау будет находиться под ежедневным контролем специалистов.