В Павлодарской области владелец автомобиля добился через суд расторжения договора купли-продажи и возврата почти 20 миллионов тенге за неисправную машину.

Из материалов дела следует, что мужчина купил у ТОО кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max в феврале 2023 года за 19,6 млн тенге. На автомобиль действовала гарантия — 84 месяца или до 200 тысяч километров пробега. Машина находилась в залоге у банка и была застрахована.

В марте 2025 года, пока гарантийный срок ещё не истек, у автомобиля вышел из строя двигатель. Транспорт передали в сервис продавца, однако он долго оставался неисправным. По словам владельца, он не раз направлял претензии компании, но ремонт так и не был полностью завершён.

Тогда мужчина обратился в суд. Он потребовал расторгнуть договор купли-продажи, вернуть стоимость автомобиля, а также выплатить неустойку, возместить убытки и компенсировать моральный вред.

Представитель ТОО иск не признал. В компании заявили, что поломка попадает под гарантию, предпринимались попытки ремонта, а на время обслуживания клиенту предоставили подменный автомобиль.

Межрайонный суд по гражданским делам Павлодара установил, что двигатель сломался в период гарантии, а доказательств неправильной эксплуатации со стороны владельца компания не представила. Долгое нахождение машины в неисправном состоянии суд расценил как существенный недостаток товара.

Суд расторг договор купли-продажи и обязал ТОО вернуть покупателю 19,6 млн тенге. Кроме того, с компании взыскали 150 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.

Апелляционные жалобы ТОО и банка Павлодарский областной суд оставил без рассмотрения — их отозвали. Судебный акт вступил в законную силу.