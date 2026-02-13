Родители считают, что здание новой школы находится слишком далеко и добираться туда небезопасно.

В городе Кульсары Атырауской области вспыхнул общественный резонанс после публикации информации о планируемом переводе школьников в новую образовательную школу, сообщает КТК.

Родители учащихся выступили резко против такого решения. По их словам, детей собираются перевести из школы №20 в новое здание, но многие семьи считают, что оно находится слишком далеко, и добираться туда небезопасно и неудобно для маленьких учеников.

Жители отмечают, что старое здание школы вполне пригодно для обучения, и решение властей об изменении адреса не обсуждалось с родителями заранее.

– Я многодетная мать, кормильца мы потеряли. Мои дети еще маленькие. Решение о переносе школы для нас очень болезненное. Это далеко – и я категорически против того, чтобы мои дети туда ходили. Как они будут добираться? – говорит одна из местных жительниц.

В акимате в ответ заявляют, что перевод связан с экономией бюджета.

– Содержать около 50 учителей ради 368 учеников экономически нецелесообразно. В связи с этим было принято решение о переводе в современную школу «Келешек». В настоящее время этот вопрос находится на стадии изучения, – заявила Гульнафис Айшуакова, зам. акима Жылыойского района.

Чиновники также обещают организовать подвоз учащихся и рассматривают возможность преобразования старого здания в центр досуга для детей микрорайона. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято, и обсуждение продолжается.

Источник: КТК