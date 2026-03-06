Однако мужчина не согласился с наказанием и обратился в суд, который в итоге отменил постановление и прекратил дело.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, на мужчину составили административный протокол по статье 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства». Поводом стало то, что он вылил ведро грязной воды возле своего дома, вдоль забора. После этого на него наложили административное взыскание. Однако мужчина не согласился с решением и обратился в специализированный суд по административным правонарушениям Уральска.

В суде он пояснил, что вылил воду на сугроб возле дома. По его словам, в воде не было мусора или других загрязняющих веществ. Также мужчина сообщил, что участок земли был предоставлен ему акиматом Уральска. Ограждение он пока не установил из-за зимы, а план земельного участка на момент составления протокола находился в стадии изготовления. Позже он предоставил документ суду.

Сотрудник полиции рассказал, что поводом для проверки стала жалоба соседей. Они также приложили видеозапись. На кадрах видно, что вода тёмного цвета частично попала на участок, не прилегающий к дому мужчины. Также выяснилось, что между соседями давно сложились напряжённые отношения и ранее уже были судебные разбирательства.

Изучив материалы дела и видеозапись, суд пришёл к выводу, что оснований для привлечения мужчины к ответственности нет. Кроме того, последствий от вылитой на снег воды установлено не было. Суд также отметил, что правила благоустройства не распространяются на территории индивидуальных жилых домов.

В итоге постановление о штрафе от 9 февраля 2026 года отменили, а дело прекратили за отсутствием состава административного правонарушения.