Житель микрорайона Балауса прислал в редакцию «МГ» видео с тревожной ситуацией. По его словам, ночью 12 февраля к мусорным контейнерам подъехал автомобиль. Люди выбросили на мороз животное и уехали. Судя по кадрам, это домашняя крыса. Спасаясь от холода, грызун забрался в пластиковый домик. Очевидец рассказал, что возле контейнеров в их районе нередко оставляют щенков и котят. Что стало с крысой дальше — неизвестно.

Мы обратились в департамент полиции ЗКО, чтобы узнать, относится ли этот случай к жестокому обращению с животными. Там сообщили, что этот вопрос находится в компетенции управления ветеринарии. В ведомстве пообещали предоставить ответ.

Между тем в Казахстане за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность по статье 316 Уголовного кодекса. Если из-за жестокого обращения животное получило увечья, нарушителю грозит штраф, общественные или исправительные работы, а также арест до 30 суток.

Если же животное погибло, наказание ужесточается: штраф увеличивается, возможны общественные работы до 200 часов или арест до 50 суток. Также суд может запретить занимать определённые должности или вести отдельные виды деятельности сроком до одного года.

Более строгое наказание предусмотрено, если преступление совершено в отношении нескольких животных, группой лиц, повторно, в присутствии детей или публично — например, через СМИ или интернет. В таком случае нарушителю может грозить крупный штраф, ограничение свободы или даже лишение свободы на срок до одного года.