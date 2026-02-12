Тем временем местная зоозащитница отправилась на поиски крысы. Она объехала весь район, но найти животное не удалось.

Ночью 12 февраля в микрорайоне Балауса к мусорным контейнерам подъехала машина. Неизвестные выбросили на мороз декоративную крысу. Спасаясь от холода, грызун забрался в пластиковый домик.

В инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что такой поступок попадает под статью о жестоком обращении с животными. В департаменте полиции ЗКО выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Казахстане за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность по статье 316 Уголовного кодекса. Нарушителю грозит штраф, общественные или исправительные работы либо арест до 50 суток.