Глава государства тепло отметил профессионализм, боевую подготовку и волю к победе казахстанских спецназовцев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую команду с выдающимся результатом на международных соревнованиях антитеррористических подразделений UAE SWAT Challenge-2026 в Дубае, передаёт пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияр.

По информации пресс-службы, глава государства тепло отметил профессионализм, боевую подготовку и волю к победе казахстанских спецназовцев, которые выступали на престижном турнире, собравшем команды со всего мира. В результате команда Kazakhstan C стала абсолютным победителем соревнований, а команда Kazakhstan A заняла второе место в общем зачёте.

Токаев также подчеркнул важность высоких результатов отечественных бойцов, отметив, что их успехи демонстрируют силу и готовность казахстанских силовых структур на международной арене. По словам пресс-секретаря, президент пообещал должным образом отметить заслуги спецназовцев за их достижения в Дубае.