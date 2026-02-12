Синоптики прогнозируют преимущественно сухую погоду без сильных осадков.

В пятницу, 13 февраля, в Уральске ожидается холодная погода с небольшой облачностью, передают синоптики World-Weather. Днём температура воздуха составит примерно -9 °C, ночью — около -11…-13 °C. Ветер умеренный, до 5 м/с, осадки маловероятны.

В Атырау завтра тоже будет морозно, с переменной облачностью и без существенных осадков. Днём воздух прогреется до -1 °C, ночью ожидается до -2…-6 °C. Ночью и утром возможен слабый ветер, до 5–6 м/с.

В Актау ожидается небольшое потепление: днём прогнозируется около +6…+8 °C, ночью — примерно +3 °C. Осадков почти не предвидится, синоптики отмечают облачность и возможные прояснения.

В Актобе ожидается морозный день: температуры будут около -11 °C днём и до -18…-20 °C ночью, вероятна облачность с прояснениями. Ветер слабый, условия остаются типичными для зимнего периода.