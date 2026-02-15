Об этом стало известно в ходе обсуждения генплана города.

Садоводческое общество «Зачаганский», ранее относившееся к периферийной части города и находившееся в санитарно-защитной зоне птицефабрики, получит новый статус. Об этом в ходе обсуждения генплана Уральска сообщил главный архитектор проекта ТОО «Проектная фирма «Градо» Михаил Щербинин.

Так, по его словам, «в связи с изменением технологических процессов Уральской птицефабрики санитарно-защитная зона значительно сокращена. В результате территория «зачаганских дач» фактически стала частью сформировавшегося жилого района».

На сегодняшний день на территории садоводческого товарищества проживает порядка 12 тысяч человек, расположено около 2300 домов, что по численности сопоставимо с крупным жилым микрорайоном города.

Стало известно, что проектом корректировки Генерального плана предусматривается перевод СО «Зачаганский» в зону усадебной жилой застройки. Это позволит осуществлять строительство индивидуальных жилых домов и обеспечит комплексное развитие территории.

Строительство среднеэтажных и многоэтажных жилых домов в данном районе не предусмотрено.

Также стало известно, что к городу присоединят поселки Асан и Мичурино.