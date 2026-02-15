Отдельные выплаты также получили матери героини.

Пособия на более чем 56 млрд тенге получили многодетные семьи Казахстана

В министерстве труда и социальной защиты РК сообщили, что в январе 2026 года государственные пособия получили в среднем 875,2 тысячи человек. На выплаты направили 56,5 миллиарда тенге. Пособия многодетным семьям получили 627,4 тысяч семей — им выплатили 49,2 миллиарда тенге. Еще 247,8 тысячи награжденных матерей получили 7,3 миллиарда тенге.

Пособие для многодетных семей назначается тем, у кого четверо и более несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет, независимо от дохода.

В 2026 году размеры выплат составляют:

· 4 ребенка — 69 330 тенге;

· 5 детей — 86 673 тенге;

· 6 детей — 104 017 тенге;

· 7 детей — 121 360 тенге;

· 8 и более детей — по 17 300 тенге на каждого ребенка.

Отдельные выплаты получают матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», а также обладательницы звания «Мать-героиня» и орденов «Материнская слава».

Размер ежемесячного пособия:

· «Күміс алқа» — 27 680 тенге;

· «Алтын алқа», «Мать-героиня» и ордена «Материнская слава» — 32 005 тенге.

С 1 января 2026 года все государственные пособия семьям с детьми увеличили на 10%.