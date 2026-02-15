Суд встал на сторону покупателя.

Как рассказали в суде ЗКО, житель региона подал в суд на индивидуального предпринимателя после неудачной покупки электроприводного трехколесного грузового мотоцикла стоимостью 750 тысяч тенге. По словам мужчины, он оплатил товар наличными, однако почти сразу столкнулся с проблемами — по дороге загорелся индикатор, указывающий на отсутствие зарядки аккумулятора.

Позже покупатель обнаружил и другие недостатки: порванное заднее сиденье, вмятины на кабине, поврежденную краску и свисающие электрические провода. После этого он потребовал расторгнуть договор, вернуть деньги и выплатить 250 тысяч тенге моральной компенсации.

Предприниматель иск не признал и заявил, что не продавал этот мотоцикл. Однако в суде факт сделки подтвердили предварительный чек, переписка и фотографии.

Суд частично удовлетворил требования истца: с ответчика взыскали 750 тысяч тенге за товар, 50 тысяч тенге морального вреда и 9466 тенге госпошлины. Решение уже вступило в законную силу.