Серия REDMI Note преодолела отметку в 460 миллионов поставленных устройств, став одним из главных драйверов успеха Xiaomi в среднем ценовом сегменте. В этом месяце компания открывает новую главу истории линейки — с глобальным запуском REDMI Note 15.
Компания Xiaomi, занимающая третье место среди крупнейших производителей смартфонов в мире, продолжает укреплять свои позиции не только на мобильном рынке, но и в сфере бытовой электроники. Сегодня бренд развивает экосистему «Human×Car×Home», объединяющую смартфоны, умные устройства для дома и электромобили.
По состоянию на сентябрь 2025 года число активных пользователей Xiaomi по всему миру превысило 740 миллионов. Важную роль в этом росте сыграл бренд REDMI. В 2023 году он достиг рекордного показателя — 1 миллиард поставленных смартфонов. Основной вклад в этот результат внесла серия REDMI Note: по данным на 18 декабря 2025 года, её продажи превысили 460 миллионов устройств в более чем 100 странах.
От первого запуска — к мировому успеху
Серия REDMI Note была представлена на глобальном рынке в 2014 году в Сингапуре и сразу установила рекорд — 5 тысяч смартфонов были распроданы менее чем за минуту. Позже в том же году старт продаж в Индии занял всего 8 секунд.
Активная международная экспансия началась в 2017–2018 годах: сначала Латинская Америка (Мексика), затем Европа — с дебюта в Испании. Сегодня линейка продаётся более чем в 100 странах через фирменные магазины Xiaomi, онлайн-платформы и партнёрские сети операторов связи.
Надёжность как стандарт
С каждым поколением REDMI Note повышала не только производительность, но и уровень защиты.
REDMI Note 7 первым в серии получил стекло Corning® Gorilla® Glass 5 с обеих сторон.
REDMI Note 10 Pro обзавёлся защитой от брызг IP53.
REDMI Note 13 Pro+ 5G стал первым глобальным устройством линейки с флагманской защитой IP68.
В моделях REDMI Note 14 Pro и 14 Pro+ 5G появились стекло Gorilla® Glass Victus® 2 и улучшенная влагозащита.
Новая глава — REDMI Note 15
В этом месяце Xiaomi запускает серию REDMI Note 15, делая акцент на надёжность и комфорт повседневного использования. Все модели получили усиленную защиту от пыли и воды, повышенную устойчивость к падениям и длительное время автономной работы в рамках концепции «REDMI Титан батыр».
Линейка ещё больше сближает средний сегмент с флагманами. Среди ключевых технологий — кремний-углеродные аккумуляторы, система охлаждения Xiaomi IceLoop и ИИ-функции для стабильной работы устройств.
Флагман серии, REDMI Note 15 Pro+ 5G, оснащён 200-мегапиксельной камерой на базе нового сенсора HPE, получил защиту по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также сертификацию SGS 5-Stars Premium Performance.
Инвестиции в технологии и производство
Успех серии стал возможен благодаря масштабным инвестициям Xiaomi в исследования и разработки. За первые три квартала 2025 года компания вложила в R&D 23,5 млрд юаней, а в 2026 году планирует увеличить эту сумму до 40 млрд.
Сегодня у Xiaomi более 730 лабораторий в 11 городах мира, а также собственные высокотехнологичные производства — от умных фабрик смартфонов до заводов электромобилей и бытовой техники. На пекинском Xiaomi Smart Factory смартфоны сходят с конвейера каждые шесть секунд.
Взгляд в будущее
Поставки более 460 миллионов устройств сделали серию REDMI Note символом философии Xiaomi — «Инновации для всех». Глобальный запуск REDMI Note 15 подтверждает намерение компании и дальше повышать стандарты качества и производительности в доступном сегменте, открывая новый этап роста на мировом рынке.