REDMI Note: более 460 млн смартфонов по всему миру и новый этап роста Xiaomi

Серия REDMI Note преодолела отметку в 460 миллионов поставленных устройств, став одним из главных драйверов успеха Xiaomi в среднем ценовом сегменте. В этом месяце компания открывает новую главу истории линейки — с глобальным запуском REDMI Note 15.

Компания Xiaomi, занимающая третье место среди крупнейших производителей смартфонов в мире, продолжает укреплять свои позиции не только на мобильном рынке, но и в сфере бытовой электроники. Сегодня бренд развивает экосистему «Human×Car×Home», объединяющую смартфоны, умные устройства для дома и электромобили.

По состоянию на сентябрь 2025 года число активных пользователей Xiaomi по всему миру превысило 740 миллионов. Важную роль в этом росте сыграл бренд REDMI. В 2023 году он достиг рекордного показателя — 1 миллиард поставленных смартфонов. Основной вклад в этот результат внесла серия REDMI Note: по данным на 18 декабря 2025 года, её продажи превысили 460 миллионов устройств в более чем 100 странах.

От первого запуска — к мировому успеху

Серия REDMI Note была представлена на глобальном рынке в 2014 году в Сингапуре и сразу установила рекорд — 5 тысяч смартфонов были распроданы менее чем за минуту. Позже в том же году старт продаж в Индии занял всего 8 секунд.

Активная международная экспансия началась в 2017–2018 годах: сначала Латинская Америка (Мексика), затем Европа — с дебюта в Испании. Сегодня линейка продаётся более чем в 100 странах через фирменные магазины Xiaomi, онлайн-платформы и партнёрские сети операторов связи.

Надёжность как стандарт

С каждым поколением REDMI Note повышала не только производительность, но и уровень защиты.

REDMI Note 7 первым в серии получил стекло Corning® Gorilla® Glass 5 с обеих сторон.

REDMI Note 10 Pro обзавёлся защитой от брызг IP53.

REDMI Note 13 Pro+ 5G стал первым глобальным устройством линейки с флагманской защитой IP68.

В моделях REDMI Note 14 Pro и 14 Pro+ 5G появились стекло Gorilla® Glass Victus® 2 и улучшенная влагозащита.

Новая глава — REDMI Note 15

В этом месяце Xiaomi запускает серию REDMI Note 15, делая акцент на надёжность и комфорт повседневного использования. Все модели получили усиленную защиту от пыли и воды, повышенную устойчивость к падениям и длительное время автономной работы в рамках концепции «REDMI Титан батыр».

Линейка ещё больше сближает средний сегмент с флагманами. Среди ключевых технологий — кремний-углеродные аккумуляторы, система охлаждения Xiaomi IceLoop и ИИ-функции для стабильной работы устройств.

Флагман серии, REDMI Note 15 Pro+ 5G, оснащён 200-мегапиксельной камерой на базе нового сенсора HPE, получил защиту по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также сертификацию SGS 5-Stars Premium Performance.

Инвестиции в технологии и производство

Успех серии стал возможен благодаря масштабным инвестициям Xiaomi в исследования и разработки. За первые три квартала 2025 года компания вложила в R&D 23,5 млрд юаней, а в 2026 году планирует увеличить эту сумму до 40 млрд.

Сегодня у Xiaomi более 730 лабораторий в 11 городах мира, а также собственные высокотехнологичные производства — от умных фабрик смартфонов до заводов электромобилей и бытовой техники. На пекинском Xiaomi Smart Factory смартфоны сходят с конвейера каждые шесть секунд.

Взгляд в будущее

Поставки более 460 миллионов устройств сделали серию REDMI Note символом философии Xiaomi — «Инновации для всех». Глобальный запуск REDMI Note 15 подтверждает намерение компании и дальше повышать стандарты качества и производительности в доступном сегменте, открывая новый этап роста на мировом рынке.