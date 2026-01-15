Каждый год 19 января православные христиане и не только отмечают праздник Крещения Господня — время, когда по древней традиции люди окунаются в ледяную воду. Для многих это не только религиозный ритуал, но и испытание силы духа и здоровья. Однако санврачи напоминают: купание в холодной воде — не просто обряд, а серьёзная нагрузка на организм, требующая подготовки и соблюдения правил безопасности.
По словам врачей, категорически не рекомендуется окунаться в прорубь при:
простуде, повышенной температуре;
обострении хронических заболеваний;
общем недомогании и ослабленном иммунитете.
Особую осторожность следует соблюдать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им необходимо заранее проконсультироваться с врачом, так как резкий перепад температур может спровоцировать серьёзные осложнения.
Кроме того, купание не рекомендуется детям, беременным женщинам и пожилым людям, так как их организм особенно чувствителен к переохлаждению.
Медики отдельно подчёркивают: употребление алкоголя перед погружением в холодную воду строго запрещено. Спиртное создаёт ложное ощущение тепла и значительно повышает риск переохлаждения и потери контроля над состоянием организма.
Перед погружением специалисты советуют сделать лёгкую разминку, чтобы разогреть мышцы и улучшить кровообращение.
Время пребывания в холодной воде должно составлять не более 30–60 секунд. Этого достаточно для выполнения обряда и минимизации риска для здоровья.
После купания необходимо:
быстро вытереться сухим полотенцем;
тепло одеться;
выпить горячий чай или другой тёплый напиток.
Напоминаем адреса мест для купаний на Крещение в Уральске в этом году.