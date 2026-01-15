В преддверии Крещения санитарные врачи и медики напоминают жителям о правилах безопасности при купании в проруби. Специалисты подчёркивают: зимнее погружение в ледяную воду допустимо только для здоровых людей и требует строгого соблюдения рекомендаций.

Каждый год 19 января православные христиане и не только отмечают праздник Крещения Господня — время, когда по древней традиции люди окунаются в ледяную воду. Для многих это не только религиозный ритуал, но и испытание силы духа и здоровья. Однако санврачи напоминают: купание в холодной воде — не просто обряд, а серьёзная нагрузка на организм, требующая подготовки и соблюдения правил безопасности.

По словам врачей, категорически не рекомендуется окунаться в прорубь при:

простуде, повышенной температуре;

обострении хронических заболеваний;

общем недомогании и ослабленном иммунитете.

Особую осторожность следует соблюдать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им необходимо заранее проконсультироваться с врачом, так как резкий перепад температур может спровоцировать серьёзные осложнения.

Кроме того, купание не рекомендуется детям, беременным женщинам и пожилым людям, так как их организм особенно чувствителен к переохлаждению.

Медики отдельно подчёркивают: употребление алкоголя перед погружением в холодную воду строго запрещено. Спиртное создаёт ложное ощущение тепла и значительно повышает риск переохлаждения и потери контроля над состоянием организма.

Перед погружением специалисты советуют сделать лёгкую разминку, чтобы разогреть мышцы и улучшить кровообращение.

Время пребывания в холодной воде должно составлять не более 30–60 секунд. Этого достаточно для выполнения обряда и минимизации риска для здоровья.

После купания необходимо:

быстро вытереться сухим полотенцем;

тепло одеться;

выпить горячий чай или другой тёплый напиток.

Напоминаем адреса мест для купаний на Крещение в Уральске в этом году.