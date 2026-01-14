Жители и гости города Уральск смогут безопасно окунуться в праздник Крещения Господнего 19 января.

В городском акимате рассказали, что организованы 12 официальных мест для купания с дежурством сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям, полиции и медицинских работников.

Власти города просят строго соблюдать правила безопасности и напоминают, что на местах купания запрещены употребление и продажа алкогольной продукции.

Разрешённые места для купания в Уральске: