В городском акимате рассказали, что организованы 12 официальных мест для купания с дежурством сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям, полиции и медицинских работников.
Власти города просят строго соблюдать правила безопасности и напоминают, что на местах купания запрещены употребление и продажа алкогольной продукции.
Разрешённые места для купания в Уральске:
Городской парк культуры и отдыха (р. Чаган)
Старый собор, район Курени (р. Урал)
Женский монастырь (р. Чаган)
Спортивная база «Динамо» (р. Чаган)
Затон имени Чапаева (р. Урал)
Завод «Металлист» (р. Урал)
Желаевский сельский округ, зона отдыха «Арна» (карьер)
п. Круглоозерное, «Грифка» (Кушум канал)
с. Серебряково, «Берег» (Кушум канал)
п. Деркул, зона отдыха «GRITS парк» (р. Деркул)
п. Деркул, конечная остановка маршрутного автобуса №7, ул. Западная, 2/1 (р. Деркул)
п. Деркул, «Никольский мужской монастырь» (р. Деркул)