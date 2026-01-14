АО «Пассажирские перевозки» напомнило казахстанцам о перечне предметов, запрещённых к провозу в поездах.

Попытка перевозки опасных или запрещённых вещей может повлечь уголовную ответственность в соответствии с законодательством РК, предупреждает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Что нельзя брать с собой в поезд:

взрывные устройства и взрывчатые вещества, а также пиротехнику (салюты, фейерверки и другие потенциально взрывоопасные предметы);

радиоактивные и наркотические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, включая бензин, метиловый эфир и метанол;

воспламеняющиеся твёрдые вещества;

ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком и твёрдом состоянии;

инфекционно или биологически опасные материалы и предметы, содержащие их;

все виды огнестрельного оружия, в том числе травматическое, газовое, метательное, а также холодное оружие (шашки, сабли, кинжалы, кастеты и другие);

боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, включая боевые, светозвуковые, травматические и охотничьи патроны.

Перед поездкой пассажиры проходят обязательный контроль на вокзалах. На крупных железнодорожных станциях установлены рентгено-телевизионные установки, стационарные и ручные металлодетекторы, а также портативные средства досмотра. Работают системы видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, ведётся круглосуточное дежурство сотрудников полиции и службы охраны.

Кроме того, для повышения уровня безопасности поэтапно внедряется видеонаблюдение в поездах. На 630 вагонах поездов Talgo установлено 1 350 видеокамер, ещё 92 камеры работают в вагонах-ресторанах и барах на 19 маршрутах. Все видеоданные поступают в Ситуационный центр для оперативного анализа.

В компании призвали пассажиров соблюдать установленные правила и с пониманием относиться к мерам безопасности, направленным на обеспечение комфортных и безопасных поездок.