Попытка перевозки опасных или запрещённых вещей может повлечь уголовную ответственность в соответствии с законодательством РК, предупреждает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».
Что нельзя брать с собой в поезд:
взрывные устройства и взрывчатые вещества, а также пиротехнику (салюты, фейерверки и другие потенциально взрывоопасные предметы);
радиоактивные и наркотические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, включая бензин, метиловый эфир и метанол;
воспламеняющиеся твёрдые вещества;
ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком и твёрдом состоянии;
инфекционно или биологически опасные материалы и предметы, содержащие их;
все виды огнестрельного оружия, в том числе травматическое, газовое, метательное, а также холодное оружие (шашки, сабли, кинжалы, кастеты и другие);
боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, включая боевые, светозвуковые, травматические и охотничьи патроны.
Перед поездкой пассажиры проходят обязательный контроль на вокзалах. На крупных железнодорожных станциях установлены рентгено-телевизионные установки, стационарные и ручные металлодетекторы, а также портативные средства досмотра. Работают системы видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, ведётся круглосуточное дежурство сотрудников полиции и службы охраны.
Кроме того, для повышения уровня безопасности поэтапно внедряется видеонаблюдение в поездах. На 630 вагонах поездов Talgo установлено 1 350 видеокамер, ещё 92 камеры работают в вагонах-ресторанах и барах на 19 маршрутах. Все видеоданные поступают в Ситуационный центр для оперативного анализа.
В компании призвали пассажиров соблюдать установленные правила и с пониманием относиться к мерам безопасности, направленным на обеспечение комфортных и безопасных поездок.