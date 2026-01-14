Регион вошёл в число областей с ростом объёмов грузовых перевозок.

В ЗКО вырос грузооборот по итогам 2025 года

По данным Бюро национальной статистики, в Западно-Казахстанской области за январь–декабрь 2025 года грузооборот увеличился на 9,2%. Регион вошёл в число областей с ростом объёмов грузовых перевозок.

В целом по Казахстану за 12 месяцев 2025 года объёмы грузоперевозок выросли на 7,9% по сравнению с 2024 годом. Всеми видами транспорта было перевезено 1,1 миллиарда тонн грузов. Доходы транспортных предприятий составили 5,7 триллионов тенге.

Основную долю грузоперевозок занимает железнодорожный транспорт — 40,1% от общего объёма. По железной дороге перевезено 466,7 миллиона тонн грузов, что на 6,8% больше, чем годом ранее. Доходы составили 2,2 триллиона тенге.

Автомобильным транспортом перевезено 352,7 миллиона тонн грузов. Доходы достигли 1,4 триллиона тенге. По трубопроводам транспортировано 339,8 миллиона тонн грузов. Доходы в этом сегменте составили 1,9 триллиона тенге. Авиатранспортом перевезено 30 тысяч тонн грузов. Доходы от авиаперевозок достигли 18,9 миллиарда тенге.