В Актобе и Уральске возможен сильный ветер и туман утром, а в Актау и Атырау снова снег.

Завтра, 15 января, в Уральске ожидается очень холодная погода. Днём температура воздуха будет около -14…-13 °C, местами возможна слабая дымка и ясная погода. Утром возможен туман. Ночью мороз усилится до -16 °C и ниже.



В Актобе столбик термометра также опустится значительно ниже нуля. Днём ожидается мороз до -15…-14 °C, а к вечеру — около -13…-14 °C. Днём вероятна переменная облачность.



В Актау погода будет мягче, но с осадками. Ожидается снег в течение дня, а температура держится около 0…+1 °C. Ночью возможны небольшие осадки и облачность.



В Атырау завтра прогнозируют небольшой снег и мороз до -6…-5 °C днём, а вечером температура может опуститься до -7…-8 °C. Небольшой снег и облачность сохранятся весь день.