Только за 2025 год в здравоохранение области вложено более 15 миллиардов тенге.

В здравоохранении области за последний период произошли заметные изменения. Регион последовательно укрепляет медицинскую инфраструктуру, решает проблему нехватки врачей и повышает доступность и качество медицинской помощи для жителей. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения ЗКО Мадияр Утешев.

— В области работают 368 объектов здравоохранения. Во всех них жители получают медицинскую помощь по месту проживания. В сёлах области завершено строительство 50 новых медицинских объектов, что значительно приблизило медицину к сельским жителям. Работа в этом направлении продолжится и в 2026 году, — сообщил Мадияр Утешев.

Со слов главного врача области, запланирована модернизация Бурлинской и Казталовской районных больниц с их переводом в статус межрайонных. После ввода дополнительных корпусов здесь откроются узкопрофильные отделения, а учреждения оснастят КТ, МРТ и ангиографами. Это позволит оказывать высокоспециализированную помощь жителям сразу нескольких районов.

— Серьезный импульс развитию отрасли дали инвестиции. Только за 2025 год в здравоохранение области вложено более 15 миллиардов тенге. Средства направлены на закупку 98 единиц современного оборудования, завершение строительства объектов в рамках МСЗ, капитальный ремонт медицинских учреждений и реализацию частных инвестпроектов. Общий бюджет здравоохранения области в 2025 году составил 105 миллиардов тенге, из которых 88,4 миллиарда — средства ФСМС, 16,6 миллиарда — средства местного бюджета, — отметил руководитель управления.

Проводимая работа уже дает результаты, считает главный врач региона. По данным национальной статистики, средняя продолжительность жизни в регионе достигла 74 года. За последние десять лет показатель общей смертности снизился с 9,3 до 7,7. Особенно заметен прогресс в снижении младенческой смертности: с 8,28 в 2022 году до 5,8 в 2025 году.

В системе здравоохранения области сегодня работают около 1800 врачей и более 6500 средних медицинских работников. При этом дефицит врачебных кадров все еще сохраняется — 180 специалистов, преимущественно врачей общей практики, акушеров-гинекологов, хирургов и терапевтов.